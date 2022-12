In Wermelskirchen Jubiläums-Ehrenamtskarten feierlich verliehen

Seit 2012 werden in Wermelskirchen besonders engagierte Ehrenamtler mit der Ehrenamtskarte NRW ausgezeichnet. Die Ehrenamtskarte ist nicht nur eine Würdigung für den hohen ehrenamtlichen Einsatz, der für die Gemeinschaft in der Stadt wichtig ist, sondern auch ein Dankeschön an die engagierten Helfer, weil sie mit der Karte auch Vergünstigungen und Angebote in öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Einrichtungen in ganz NRW erhalten. In diesem Jahr wurde zusätzlich die Jubiläums-Ehrenamtskarte eingeführt, die nur ausgewählte Personen erhalten, die sich mindestens 25 Jahre lang ehrenamtlich engagiert haben.