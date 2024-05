Ansichtssache Nicht alles hat einen Interpretationsbedarf

Die Landesregelung kam zwischenzeitlich und schusterte die Verantwortung den Kommunen zu, wie der Erste Beigeordnete Stefan Görnert, ebenfalls CDU-Mitglied, im Haupt-und Finanzausschuss erläuterte. Die Interpretation der neuen Gesetzgebung, die sich sehr wahrscheinlich durch Gerichtsurteile oder zusätzliche Verordnungen in Zukunft noch detaillierter zeigen wird, ist aus Sicht der Stadtverwaltung vergleichsweise einfach und naheliegend: Da sich im Bereich des Innenstadtkerns mit Kindergärten, Grundschulen, Kattwinkelscher Fabrik oder auch AJZ Bahndamm „gefühlt“ an jeder Ecke eine Jugendeinrichtung befindet, ist das Konsumieren von Cannabis in diesem Bereich verboten. Entsprechende Abstandsregelungen zu solchen Einrichtungen schreibt das Cannabis-Gesetz nämlich vor. Damit bedarf es für ein Kiff-Verbot auf der Kirmes also keiner extra Regelung – was die CDU mit dem Rückziehen ihres Papier akzeptierte.