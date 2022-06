Zwei Friseurinnen wagen die Neueröffnung : In Stumpf sind die Scheren scharf

Stumpf Die anstehende Sperrung der L101 begeistert Jasmin Winterhagen und Saskia Krone genauso wenig wie die Nachbarn. Dennoch eröffnen die beiden Freundinnen ihre „Friseurwelt“ und setzen darauf, dass ihr Konzept die Kunden überzeugt.

Von der ab Monatsende anstehenden Vollsperrung der L101 wollen sich Jasmin Winterhagen und Saskia Krone nicht unterkriegen lassen: Die beiden Friseurinnen haben in Stumpf ihre „Friseurwelt“ neu eröffnet und sich ganz bewusst für den kleinen Ort entlang der Landstraße zwischen Kreckersweg und Dabringhausen entschieden, wo ansonsten vornehmlich eine Tankstelle sowie ein Getränkemarkt für das alltäglich Treiben sorgen. „Wir wollten nicht den x-ten Friseursalon in der Innenstadt eröffnen – deshalb kam uns der Standort Stumpf sehr gelegen“, sagen Jasmin Winterhagen und Saskia Krone im Gespräch mit unserer Redaktion einmütig.

Im dörflichen Umfeld von Dabringhausen und Dhünn fühlen sich die beiden Friseurinnen, von denen eine Gesellin, die andere Meisterin ist, wohl, leben sie doch in Dhünn. „Für einen kurzen Moment war die Nachricht von der L101-Sperrung ein Schreck, das war schlimm für uns“, berichtet Jasmin Winterhagen, aber: „Von der Sperrung ist hier in Stumpf niemand begeistert, das haben wir in Gesprächen mit vielen Nachbarn, die uns schon während der Renovierung des Ladenlokals besucht haben, erfahren. Für uns gilt: Es nützt nichts, sich zu sorgen. Wir machen das Beste daraus und hoffen, dass die Kunden uns nicht hängen lassen.“

Die Friseurwelt stellt im Dörfchen eine Belebung dar, was das Duo erfreut: „Der Kontakt mit dem Vermieter hat direkt funktioniert, wir haben Parkplätze am Haus und Stumpf ist nicht weit weg von unserem Zuhause.“ Ein Wohlbefinden von Sich-Zuhause-Fühlen wollen die beiden Friseurinnen mit Gastfreundlichkeit in ihrem komplett neu eingerichteten Salon bieten – eine Couchgarnitur nebst Getränkekühlschrank lädt zum Verweilen ein. „Wir wollen eine lockere Atmosphäre mit guter Laune präsentieren“, skizzieren Jasmin Winterhagen und Saskia Krone ihre Idee. Der Salon , in dem es auch um Gespräche, Nachbarschaft, Treffen und Klönen gehen soll.