Konzert in Wermelskirchen Freudentanz über kulturelle Brücken

Eine fast dreistellige Zahl an Musikfreunden fand den Weg in die Stadtkirche am Markt. Dort hatte sich das Ensemble „Dance Of Joy“ – Johanna Schmidt an der Geige, Johannes Flamm an der Klarinette, Alfred Krauss am Akkordeon und Werner Lauscher am Kontrabass – im Altarraum aufgestellt und präsentierte runde zwei Stunden ein vielfältiges wie virtuoses Programm, das sich in der Schnittmenge aus Klezmer und westlicher Klassik ohrenscheinlich absolut pudelwohl fühlte.