Pfarrfest in Grunewald : In St. Apollinaris ziehen alle an einem Strang

Grunewald Gruppen in der Grunewalder Pfarrgemeinde stellen gemeinsam ein buntes Fest auf die Beine.

(resa) Es duftet nach Waffeln und Milchreis, der heiße Topf mit den Kirschen dampft und die Menschen sind ins Gespräch vertieft. Hinter den Kulissen laufen die Waffeleisen und Kaffeemaschinen, viele fleißige Hände sind im Einsatz. Und das wissen die Besucher beim Auftakt des Pfarrfestes in Grunewald am Samstagnachmittag zu schätzen. Jedes Jahr kommen rund 40 bis 50 Senioren der Gemeinde und freuen sich über das gemeinsame Kaffeetrinken, die Gelegenheit zum Gespräch und den Besuch von Pfarrer Michael Knab und dem Bürgermeister. Ein Fahrdienst hat Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, an den Haustüren abgeholt. Michael Hackstein und Eva Jendrischewski vom Kirchenchor spielen bekanntes und heiteres Liedgut und die Besucher lassen sich das nicht zweimal sagen, sondern stimmen kräftig und gut gelaunt ein.

„Dieses Fest gelingt nur, weil sich alle einsetzen“, sagt dann Peter Spieß. Und damit meint er nicht nur den Auftakt am Samstagnachmittag, sondern auch das Fest, das die Gemeinde im Anschluss an die Messe am Sonntagmorgen rund um Kirche und Gemeindehaus weiterfeiert. „Viele Gruppen und Kreise bringen sich ein“, erklärt Spieß dann auch am Sonntag. Bereits im Gottesdienst singen der Kirchenchor und der junge Chor „Micado“. Anschließend treten erst die Musiker vom Jugendblasorchester in Dabringhausen zum Platzkonzert an, anschließend die Bläser der „Bergischen Sieben“. Und während die Melodien noch in der Luft liegen, backen die Messdiener Waffeln. Die Damen der Dienstagsrunde kümmern sich um die Salattheke, die „Uhus“ kochen Kaffee und die Männergemeinschaft hat die kalten Getränke im Blick. Auf dem Grill dampft das Mittagessen. Die Kolpingsfamilie, die aus Sankt Michael angereist ist, stellt ebenso wie die Diakonie ihre Arbeit vor. Wer mag kann sich über die Partnergemeinde Conception in Bolivien informieren, die den Erlös des Pfarrfestes bekommt.