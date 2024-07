Abwasser aus Wermelskirchen Kläranlage wird modernisiert und für neue Anforderungen gerüstet

Das Bauprojekt des Wupperverbandes am Standort Leverkusen ist in einzelne Bauabschnitte gegliedert. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Schritten. In einem ersten Bauabschnitt soll ab 2025 die Zufahrtsstraße gebaut werden. Das neue Betriebsgebäude ist derzeit in der Entwurfsplanung, für die neue Anlagentechnik soll die Entwurfsplanung bis voraussichtlich Ende 2024 erstellt sein.