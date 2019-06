CVJM Wermelskirchen : 175 Jahre CVJM – 175 Jahre Gemeinschaft

Wermelskirchen In Hünger feierten die Mitglieder der CVJM-Vereine Dhünn, Wermelskirchen, Tente und Hünger den Geburtstag des Verbandes.

„Ich möchte nur sagen: Ich freue mich.“ Gerührt blickt Werner Steinhaus auf die versammelte Gemeinde in der evangelischen Kirche in Hünger. Seit seiner Jugend ist er aktiv im CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen), am Donnerstag erzählte der 68-Jährige im Gottesdienst von seiner Jugend und der Arbeit im damals noch Christlichen Verein Junger Männer. Es hatte einen guten Grund, warum er gerade in diesem Gottesdienst davon erzählte, denn der CVJM wird in diesem Jahr 175 Jahre alt, und dieser Geburtstag wird in ganz Deutschland gefeiert.

Gegründet wurde die Organisation 1844 in London als YMCA (Young Men‘s Christian Association). George Williams und zehn Freunde verfolgten damit das Ziel, dass junge Menschen, die durch die Industrialisierung und damit verbundene Umzüge in die Großstädte, nicht den Anschluss verloren und einen Ort hatten, an dem sie Halt fanden. Heute bestehen die Vereine über die ganze Welt verteilt, die Gemeinschaft ist allen offen, nicht wie ursprünglich nur den Männern und erstreckt sich über alle Altersklassen. Der Grundsatz, den man damals in der „Pariser Basis“ festlegte, besteht bis heute: „Wir wollen Jugendlichen einen geschützten Rahmen bieten, wo sie ihre Talente ausprobieren können, sie an die Hand nehmen und ihnen Halt geben“, erklärt Remo Distel vom CVJM Dhünn. Einheit, Gemeinschaft, Heimat, das bedeutet diese Organisation für ihre Mitglieder, dafür setzen sie sich ein. In Wermelskirchen gibt es regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen, Projekte, Ausflüge und ein abwechslungsreiches Programm in den wöchentlichen Gruppenstunden. Für die Leiter und besonders für den Vorstand bedeutet das oft sehr viel Arbeit. Doch alle stimmen überein, dass sich diese auszahlt, wenn man am Ende das Ergebnis sieht. Außerdem ist die Gemeinschaft für viele ein Stück Familie, in die sie von klein auf hineingewachsen sind und eine Gruppe, in der man sich wohlfühlt. „Hier läuft alles Hand in Hand. Die Gemeinde gibt es nicht ohne den CVJM und der CVJM ist nicht vorstellbar ohne die Gemeinde“, bekräftigt Pfarrerin Almuth Conrad: Es ist ein wirklich schöner, erfreulicher Tag.“