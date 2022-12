In der Katt in Wermelskirchen Halbkonzertanter Wortverdreher-Irrsinn

(wow) Das war mal „value for money“: Am Mittwochabend bekamen die zahlreichen Besucher in der Kattwinkelschen Fabrik mit Jochen Malmsheimer, Uwe Rössler am Klavier und dem vierköpfigen Tiffany Ensemble gleich sechs hochwertige Künstler geboten. „Jauchzet, frohlocket“, so hieß der Programmtitel, der ein wenig in die falsche Richtung führte – denn mit Bachs Weihnachtsoratorium hatte das nichts zu tun, was da zu hören und sehen war. Wenngleich es inhaltlich natürlich oft um das Fest der Liebe ging. Das Tiffany Ensemble war ein Salonorchester der alten Schule, das mit Geigen, Cello, Kontrabass und Klavier Weihnachtslieder in herrlichen Jazz-Versionen darbot, immer wieder mit klamaukigen Moderationen des Bandleaders. Etwa „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Rudolph The Red-Nosed Reindeer“.