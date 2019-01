DTV-Turniere: Mit gleich zwei Turnieren fördert der DTV die Gemeinschaft

Dabringhausen Ganz im Zeichen des Dabringhausener Turnvereins (DTV) stand die Mehrzweckhalle an zwei aufeinanderfolgenden Tagen: Beim offenen Badminton-Turnier flogen die Federbälle über die Netze, beim Jux-Turnier der Dawerkuser Kickerszene die Bälle ins Tor.

Die Ziele der Veranstalter ähnelten sich dabei sehr, wie Heiko Cürlis, Leiter der DTV-Fußballabteilung, und René Görke von der DTV-Badmintonabteilung im Gespräch mit unserer Zeitung aufzeigten: „Es geht um den Spaß am Sport.“ Und nicht zuletzt seien solche Turniere eine Werbung für den Verein sowie ein Mittel, Menschen für eine Mitgliedschaft zu begeistern, betonte Görke. Für Cürlis ist klar: „Die Teams kommen bei so einem Wettbewerb über einen ganzen Tag in Kontakt, reden locker in geselliger Runde miteinander. Das pflegt die Kommunikation im Verein und ist gemeinschaftsfördernd.“