Start-up aus Wermelskirchen Impressionen aus der Arbeit der Drohnenfilmer von „From Above“

„From Above“ ist eine Firma für Imagefilme und aufwendige Videoproduktionen. Sie sitzt in einem unscheinbaren Büro in der Wermelskirchener Innenstadt und mausert sich von hier zurzeit nach eigenen Angaben zu einem der ambitioniertesten Unternehmen für Drohnenaufnahmen in Deutschland.

Fette Boliden und Pferdestärken gehören zu den Leidenschaften von Geschäftsführer Lukas Zacher. Er setzt sie filmisch in Szene.