Haus Eifgen in Wermelskirchen Das Rudel der Stimmen wächst und wächst

Die Macher greifen bei der Liedauswahl auf bekannte Hits zurück: „Lady In Black“ mit seinem vielstimmigen „Ah-ah-ah“-Refrain, „Sailing“, „One“, „Walking On Sunshine” oder auch der erste Song des ersten Rudel-Singens, Abba’s „Take A Chance On Me“, wurden ebenso lautstark mitgesungen, wie „Ich will keine Schokolade“ oder „Willenlos“. Zwischenzeitlich gab Gitarrist Thomas Behle den Sechssaiter an Rolf Körschgen ab, sah das Ganze aber sowieso völlig entspannt. „Die Leute, die herkommen, sind die Stars. Wir machen die Tür auf und sorgen für einen spaßigen Abend“, sagte er. Dass die Sing-Abende einen derart großen Zuspruch erleben würden, hätte auch er nicht erwartet. „Ariane und ich treffen uns regelmäßig, um die von den Besuchern ausgefüllten Wunschzettel mit Musikstücken auszuwerten. Denn sie müssen ja auch umsetzbar sein“, kommentierte er. Tatsächlich habe man bereits über 100 Stücke im Repertoire, Tendenz steigend.