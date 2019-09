Inklusionsbericht des Rheinisch-Bergischen Kreises : Immer mehr Kinder brauchen Unterstützung

Rhein-Berg Dritter Inklusionsbericht: Er zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen im Gemeinsamen Lernen und die vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen für Schulen auf.

Wie entwickelt sich das Gemeinsame Lernen von und Schülern mit und ohne Behinderung und welche Unterstützungsangebote gibt es? Wo liegen die Besonderheiten beim Übergang der Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten in die Schule, von der Primarstufe in die Sekundarstufe I und von der weiterführenden Schule in eine Ausbildung oder ein Studium? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema „Schulische Inklusion“ liefert jetzt der dritte Inklusionsbericht des Rheinisch-Bergischen Kreises. Dieser stellt anhand vergleichbarer Zahlen die Entwicklung der Förderquoten und der Inklusionsanteile getrennt nach Primarstufe und Sekundarstufe I dar. Der Inklusionsanteil zeigt, wie viele dieser Schüler im Gemeinsamen Lernen an einer allgemeinen Schule unterrichtet werden. Bei den beiden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Rösrath und Leichlingen stellt der Inklusionsbericht neben der Gesamtschülerzahl der Schulen separat die Zahlen der Kinder und Jugendlichen dar, die ihren Wohnort im Rheinisch-Bergischen Kreis und nicht in benachbarten Städten oder Kreisen haben.