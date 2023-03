Angespannter Wohnungsmarkt Immer mehr jüngere Menschen in Wermelskirchen werden obdachlos

Insbesondere jüngere Menschen werden in Wermelskirchen derzeit öfters obdachlos. Dieses Resümée zog Sozialamtsleiterin Tanja Dehnen vor dem Ausschuss für Soziales und Inklusion. Die Gründe dafür seien noch nicht geklärt, aber das Amt beobachte diese Entwicklung. Demnach sind zum Stand Ende Februar 2023 14 Personen in einer städtischen Obdachlosen-Unterkunft untergebracht – die meisten davon, neun Menschen, in dem städtischen Haus in Kenkhausen, fünf weitere über das Stadtgebiet verteilt.