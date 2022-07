Züchterzentrale Rheinisch-Bergischer Kreis : Eine Krone für die Königinnenzucht

Rhein-Berg Imker Rudi Bauer aus Odenthal ist Züchter des Jahres 2022. Die alle vier Jahre von der Züchterzentrale organisierte große Kreistierschau findet am 25. September statt.

Es ist schon eine sehr ausgefallene Tätigkeit, für die Bienenzüchter Rudi Bauer aus Odenthal als Züchter des Jahres der Züchterzentrale des Rheinisch-Bergischen Kreises geehrt wurde. Landrat Stephan Santelmann und Rainer Deppe, Vorsitzender der Züchterzentrale, überreichten die besondere Auszeichnung jetzt in einer Feierstunde am Bienenstand der Lambertsmühle in Burscheid.