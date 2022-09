Schulleben in Wermelskirchen : „Im Zirkus können wir auch was lernen“

Wilkommen im Zirkus Proscho: Insgesamt 120 Fünftklässler am Gymnasium verwandeln sich in dieser Woche in Artisten. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Zum ersten Mal ist ein Mitmachzirkus auch am Gymnasium zu Gast – aus gutem Grund sagen die Lehrer der fünften Klassen. Das Zirkuszelt steht auf dem Heinrich-Heine-Platz.

Amelie blickt etwas skeptisch zum Trapez, als es langsam in den Zelthimmel gezogen wird. „Ganz schön hoch“, sagt die Zehnjährige, „ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue.“ Monti Maatz nickt ihr aufmunternd zu. Mit ein bisschen Training sei fast alles möglich, sagt die Zirkusfrau. Und dann beginnen die Kinder fürs Erste langsam zu schwingen, noch ganz dicht über dem Boden, um ein Gefühl für das Trapez zu bekommen.

Es ist der erste Zirkustag für die Fünftklässler des Gymnasiums. Das Zirkuszelt ist bereits gut auf dem Heinrich-Heine-Platz vertaut. Der Schultag hat für die 120 Jungen und Mädchen nicht im Klassenraum, sondern in der Manege begonnen. „Das ist echt schön hier“, sagt Jolena, die gerade eine Pause auf den schmalen Holzbänken macht, „man muss doch auch mal Spaß haben und nicht immer nur lernen.“ Während sie einen Schluck Wasser trinkt, blickt sie in die Manege und dann ergänzt sie noch schnell: „Aber im Zirkus können wir auch was lernen: Sport und vor allem Gemeinschaft“, fügt sie noch schnell hinzu, bevor sie zurück in die Manege flitzt.

Info Förderprogramm ermöglicht freien Eintritt Finanzen Land und Bund stellen im Rahmen des Aktionsprogramms „Ankommen und Aufholen“ insgesamt 130 Millionen Euro für Projekte in Schulen zur Verfügung. Das Geld kann sowohl für individuelle Förderangebote oder -projekte als auch für zusätzliches befristete Personal oder Kooperationen mit außerschulischen Partnern genutzt werden. Das Programm endet im Dezember. Zirkus Das Förderprogramm kommt am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen verschiedenen Altersgruppen mit verschiedenen Projekten zugute. In der Zirkuswoche bedeutet die finanzielle Unterstützung, dass Eltern für die Aufführungen keine Tickets kaufen müssen, weil die Schulleitung Freikarten verteilen konnte.

Katja Limberg und Eva Maria Gutschera gucken sich grinsend an: Ihre Schülerin hat es auf den Punkt gebracht. Denn natürlich stecke hinter dem Zirkusprojekt ein pädagogisches Konzept. Und deswegen sei es am Gymnasium genauso gut aufgehoben wie an Grundschulen. Dank des Förderprogramms „Aufholen und Ankommen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, das Bund und Land gemeinsam auf den Weg gebracht haben, macht der Zirkus in diesem Jahr zum ersten Mal auch Station bei den Fünftklässlern am Gymnasium. „Wir merken im Unterricht, dass die Kinder keine Gruppenarbeit mehr gewöhnt sind“, sagt Katja Limberg, „es gibt Nachholbedarf bei so vielen Themen. Wir glauben, dass das Zirkusprojekt helfen kann.“ Erlebnispädagogik sei in den vergangenen zwei Jahren auf der Strecke geblieben. „Aber hier im Zirkus können die Kinder sich nun ausprobieren, ganz neue Stärken entdecken und ihre Grenzen überwinden“, sagt Klassenlehrerin Eva Maria Gutschera. Und dabei könnten dann gleich auch das Miteinander und der Zusammenhalt wachsen – schließlich sitzen die Schüler erst seit wenigen Wochen gemeinsam in der neuen Schulbank.

Um den Lehrplan aber im Blick zu behalten, haben die Klassenlehrer gemeinsam mit der Schulleitung ein eigenes Konzept für die Zirkuswoche auf die Beine gestellt: Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt worden – die eine beginnt mit Zirkus am Morgen, die andere mit Selbstlernzeit in der Klasse. Nach der vierten Stunde schließen die Zelttüren und die 5. und 6. Stunde wird nach Stundenplan unterrichtet.

Für die Kinder herrscht trotzdem Ausnahmezustand: „Es ist alles ganz anders als sonst", sagt Limar, „und mir gefällt es richtig gut so."

Fürs Erste hatten die Fünftklässler am Montagmorgen auf den Holzbänken Platz genommen und eine Vorführung des Zirkusteams verfolgt. Anschließend hatten sie sich per Wahlzettel selbst eine von sechs Disziplinen ausgesucht – trainiert wird in der Sporthalle, im Zelt und im Klassenraum. „Ich wollte gerne etwas mit Gymnastik machen“, sagt Amelie. Dass sie schließlich in der Trapezgruppe gelandet sei, freue sie sehr – trotz der Aufregung.

„Wir wollen die Kinder diese Woche auch fordern“, erklärt dann Monti Maatz vom Zirkusteam. Sie erlebe immer wieder wie Kinder innerhalb des Projekts ihre eigenen Grenzen kennenlernen und dann überwinden. Das erfahrene Zirkusteam könne dabei zuschauen, wie die Jungen und Mädchen an Selbstbewusstsein gewinnen, wie sie dazu lernen – die Schüchternen und die Temperamentvollen. Das gilt für das Drahtseil genauso wie für die Glasballons, das Trapez, die Bodenakrobatik aber auch für die Clowns und die Hula-Hoop-Nummer.