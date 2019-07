Wasserverbrauch : Wo unser Trinkwasser herkommt

Am Mittwoch waren Familien der Aqualon-Entdeckerwochen zu Gast im Wasserwerk und sahen sich dabei auch die Mikrosiebtonne an. Foto: Theresa Demski

Dabringhausen Im Wasserwerk Schürholz werden Rekordwerte beim Verbrauch festgestellt. Sorgen machen braucht sich noch niemand.

An den Maschinen der Filterstufe 1 im Wasserwerk Schürholz in Dabringhausen ist es eiskalt. Das Wasser und die dicken Steinmauern lassen einen von der aktuellen Hitze kaum etwas spüren. „Aber wenn wir auf den Wasserverbrauch blicken“, erklärt Werksleiter Günter Wasserfuhr, „dann spiegeln sich dort die heißen Tage sofort wieder.“

In seinen 40 Berufsjahren habe er noch nie Verbrauchswerte wie in den vergangenen Tagen erlebt. 1250 Kubikmeter Wasser würden im Wasserwerk in Dabringhausen pro Stunde aufbereitet. „In den vergangenen Tagen wurden in den Abendstunden bis zu 2000 Kubikmeter Wasser pro Stunde verbraucht“, sagt er. Trotzdem müssen Gartenbesitzer und Friedhofsbesucher am Abend dieser heißen Sommertage, wenn sie die Wasserhähne aufdrehen, keine Sorge haben, dass das Wasser verebbt. Denn die Mitarbeiter des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper sorgen im Wasserwerk vor.