Kommunalpolitik Quartett aus Wermelskirchen im CDA-Kreisvorstand

Besichtigung in Köln Die Rhein-Berg-CDA lädt alle Interessierten zu einer Besichtigung des Historischen Rathauses in Köln ein. Termin ist am Freitag, 15. Dezember, um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Rathaus-Eingang am Alter Markt in Köln. Eine Anmeldung ist erforderlich unter ☏ 0170 / 2330866 oder per E-Mail an sylviawoeberservaes@me.com.