Tier der Woche in Wermelskirchen „Milan ist ein „Power-Paket“

Der etwa 32 Zentimeter große, knapp dreieinhalb Jahre alte Jagdterrier-Mischling Milan ist ein „Power-Paket“. So beschreibt das Tierheim Wermelskirchen den Rüden, der ein neues Zuhause sucht: „Milan ist den Menschen sehr zugewandt und am liebsten immer bei seinem Halter. Hier zeigt er sich anhänglich, treu und verschmust.“ Aber: Milan sei auch ein typischer Vertreter seiner Rasse. Alles, was sich schnell bewege, wecke sofort seinen Jagdtrieb.