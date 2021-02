Politik in Wermelskirchen : Im Sommer wird der Seniorenbeirat neu gewählt

Werner Allendorf ist amtierende Beiratsvorsitzender und tritt auch wieder an. Foto: Manfred Esser

Wermelskirchen Alle fünf Jahre wird in Wermelskirchen der Seniorenbeirat neu gewählt, der sich für die Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger einsetzt. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Am Dienstag, 1. Juni, werden die neuen Mitglieder gewählt.

Das haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in dieser Woche beschlossen. Wahlberechtigt sind übrigens alle Wermelskirchener, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben. Amtierender Vorsitzender des Seniorenbeirats in Wermelskirchen ist Werner Allendorf (CDU), der sich bereits im vergangenen Jahr bereit erklärt hat, wieder für den Vorsitz zu kandidieren, weil er seine Arbeit in der Stadt fortsetzen möchte.

Für den 74-Jährigen ist wichtig, dass die Pflegeberatung in der Stadt bleibt. Dafür setzt er sich ein, seit der Kreis angekündigt hatte, die Pflegeberatung künftig für alle Städte organisieren. Das bedeute zwangsläufig einen Qualitätsverlust für Wermelskirchen, ist sich Allendorf sicher. „Und das in Zeiten, in denen die Pflegeberatung so stark nachgefragt wird, wie noch nie“, sagt er. Auch Mobilität für Senioren hat Werner Allendorf auf der Agenda, weil es noch immer keine Direktverbindung mit dem Bus von Wermelskirchen in die Kreisstadt gibt.

(kel)