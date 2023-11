Adventszeit in Wermelskirchen Kinderwünsche warten am Weihnachtsbaum auf Gönner

In vielen Städten ist der Weihnachts-Wunschbaum eine liebgewonnene Tradition. Ab jetzt auch in Wermelskirchen, denn zum dritten Mal wurde der offizielle „Wermelskirchener Weihnachts-Wunschbaum“ im Foyer des Bürgerzentrums aufgestellt. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatten sich viele Wermelskirchener für die Aktion stark gemacht, fleißig Karten vom Wunschbaum abgeholt und anschließend Geschenke zurück in das Bürgerzentrum gebracht. Das Ziel: Kinder aus sozial benachteiligten Familien sollen sich zum Fest darüber freuen können, dass sie einen Wunsch erfüllt bekommen. „Besonders dankbar sind wir, dass sich der Kinderschutzbund, die Tafel, ‚Radieschen‘, das Jugendbüro und die Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land bereit erklärt haben, die Wunschbaum-Aktion wieder zu unterstützen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück.