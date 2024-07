Kulturinitiative in Wermelskirchen Konzert zum 20. Geburtstag der Jazz-Session

Und das Quartett hatte sich ein mehr als nur gefälliges Programm überlegt. Les Searle hatte gesagt, sich für die Session aus dem umfangreichen Jazz-Standard-Buch zu bedienen. Und mit der Duke-Ellington-Nummer „Don‘t get around much anymore“ kam das Quartett dieser Vorgabe auch direkt nach. Der Swing-Klassiker machte Lust auf mehr, die Stimmung im Publikum war vom ersten Ton an bestens und sollte auch für die nächste Stunde nicht merklich abflauen. Kein Wunder. Da war etwa „Misty“, ein Swing, der zu einem fetzigen Samba umarrangiert wurde, und zu dem jeder der Musiker natürlich sein Solo-Scherflein beizutragen wusste.