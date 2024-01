Im Gespräch mit Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück „Bei uns wird an einem Strang gezogen“

Lück Für die Entwicklung des Rhombus-Areals werden in den kommenden Monaten die Grundlagen gelegt und die Weichen für die Realisierung gestellt. Im Moment überarbeiten wir das städtebauliche Grundkonzept, also wo Gebäude stehen sollen, wie groß sie werden können, welche Nutzungen an welcher Stelle Sinn machen etc. Was mich besonders freut, ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eigentümern der übrigen Rhombus-Fläche. Bis Mitte des Jahres wird dieser Prozess so weit vorangeschritten sein, dass wir die Ergebnisse dem Rat zum Beschluss vorlegen und im September den ersten Förderantrag einreichen können. Die Planungen sind natürlich immer auf eine möglichst gute Realisierbarkeit ausgerichtet. Bei einem fast 30.000 Quadratmeter großen Areal direkt an der Innenstadt müssen aber viele Belange vom Verkehr über Umweltthemen bis zu den Nachbarn berücksichtigt und miteinander in Einklang gebracht werden. Das ist schon ein sehr komplexer Prozess.