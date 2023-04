Deutscher Jagdverband und Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute Im Frühling ist auch „Rush Hour“ des Wildes

Die Temperaturen steigen, die ersten Knospen zeigen sich an den Pflanzen, und abends ist es länger hell. Ein Grund ist die Zeitumstellung, die aber auch dazu führt, dass es morgens eine Zeitspanne gibt, die wieder in der Dämmerung liegt. Und da ist vor allem bei Autofahrern im Berufsverkehr Vorsicht geboten, denn damit steigt die Gefahr von Wildunfällen, teilt der Deutsche Jagdverband (DJV) mit. Denn auch die morgendliche „Rush Hour“ vieler Wildtiere läuft dann. Rehe, Füchse, Feldhasen und Co. sind in der Morgendämmerung auf Futtersuche und kreuzen dabei auch die Verkehrswege der Menschen. Auch in der Abenddämmerung ist mit Wildwechsel zu rechnen. Die meisten Wildunfälle im Frühjahr passieren laut DJV in den Monaten März bis Mai.