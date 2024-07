Energiewende im Freibad Dabringhausen in Wermelskirchen Auf dem Weg zur autarken Versorgung

Wenn die Sonne kräftig scheint, dann können Dominik Roenneke und Katja Salz-Bannier ihre gute Laune nicht verbergen. Und das hat gleich zwei Gründe: Spielt der Sommer mit, kommen die Menschen ins Freibad nach Dabringhausen. Gleichzeitig ist die Fotovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach und am Hang im Tal der Linnefe dann in Hochform. „An sonnigen Tagen versorgen wir uns heute schon selbst mit Strom“, sagt Dominik Roenneke vom Betreiberverein. Pumpen, Filter, Kiosk: Wo immer an diesen Tagen Strom gebraucht wird, die PV-Anlage produziert ihn. „Damit sind wir unserem Ziel schon einen großen Schritt näher gekommen“, erklärt er, „wir arbeiten auf eine autarke Energieversorgung hin.“ Das bedeutet konkret: Langfristig soll im Freibad kein Strom mehr dazu gekauft werden.