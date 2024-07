Event-Kino in Wermelskirchen Besucher kehren ins „Traumkino“ zurück

Marga Hill hat sich gerade eine dampfende Tasse Kaffee an der Theke im Kino geholt. Sie hat einen gemütlichen Platz in der hinteren Reihe erwischt. „Hier fühle ich mich sehr wohl“, sagt sie und greift zu dem Teller, auf dem zwei Kuchenstücke liegen. Marga Hill hat sich auf diesen Termin gefreut. „Ich habe das ‚Traumkino’ richtig vermisst“, erzählt sie. Schon vor der Pandemie, als der Seniorenbeirat gemeinsam mit Familie Schiffler einmal im Monat zu Kaffee, Kuchen und Film ins Kino eingeladen hatte, sei sie immer dabei gewesen. „Das ist gemütlich und gesellig“, sagt Marga Hill. Und deswegen hat sie auch in den vergangenen vier Jahren regelmäßig bei Familie Schiffler nachgehört, ob mal wieder zum „Traumkino“ eingeladen werde.