Schnelltest an sieben Tagen in der Woche in Wermelskirchen : Im „Drive-in“ testen und dann der Mama Blumen bringen

Schnelltest an sieben Tagen in der Woche in Wermelskirchen

Wie hier an einem anderen Preventim-Standort eröffnet am Samstag ein volldigitaler Schnelltest-Drive-in in Wermelskirchen. Foto: Preventim UG

Wermelskirchen Ein volldigitalisierter Schnelltest-Drive-in wird am Samstag im Gewerbegebiet Ost eröffnet. An sieben Tagen in der Woche kann man sich dort kostenfrei testen lassen. Die Abwicklung erfolgt über eine App.

Nicht vergessen: Am kommenden Sonntag, 9. Mai, ist Muttertag und alle, die ihrer Mama an diesem Tag Blumen oder Pralinen bringen möchten, können den neuen „Schnelltest-Drive-in“ in Wermelskirchen nutzen. Auf dem oberen Abschnitt des Firmenparkplatzes der Rasspe Systemtechnik GmbH an der Albert-Einstein-Straße 15 können sich schon ab Samstag, 8. Mai, ab 8 Uhr bis zu 800 Personen täglich kostenlos testen lassen. Zu Wartezeiten soll es durch die Abwicklung per App nicht geben. Das System ist einfach: Die kostenlose App „Chayns“ herunterladen, einmalig persönliche Daten hinterlegen und online einen Termin buchen. Nach dem Abstrich vor Ort erhalten Getestete das Ergebnis bereits 15 Minuten später in die Wallet auf dem Smartphone. „Unser Angebot kann mit dem Auto, Rad oder zu Fuß in Anspruch genommen werden“, sagt Frederic Lanz, Geschäftsführer von Preventim.