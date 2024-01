Verkehrsunfall in Wermelskirchen Pkw übersehen – eine Person bei Unfall verletzt

Hierbei übersah er jedoch die 57-jährige Remscheiderin in ihrem Hyundai, die aus Richtung Remscheid kommend die K 3 in Fahrtrichtung Wermelskirchen befuhr. „Es kam zur Kollision der Verkehrsteilnehmer, wodurch der Hyundai von der Straße geschoben wurde und auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand kam“, erläutert die Polizei Rhein-Berg den Hergang. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. „Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt“, berichtet die Kreispolizeibehörde.