Politik in Wermelskirchen Pflegeberatung steht in der Kritik

Wermelskirchen · Im Wermelskirchener Beirat für Menschen mit Behinderung hagelt es Kritik an der Arbeit der Abteilung der Kreisverwaltung. Rhein-Berg hatte die Aufgabe im Oktober 2022 an sich gezogen. Was in Wermelskirchen bemängelt wird.

02.02.2024 , 16:33 Uhr

Im Fall einer Pflegebedürftigkeit benötigen die Betroffenen und die Angehörigen häufig Unterstützung bei Formularen und Anträgen, um Hilfestellung zu bekommen. Foto: dpa/Jana Bauch