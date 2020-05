Müllentsorgung in Wermelskirchen : Illegal Müll zu entsorgen, kann eine Straftat sein

Wermelskirchen Stadt warnt davor, Sperrmüll und Elektrogroßgeräte vor den Containern abzulegen. Wer dies tut, handelt ordnungswidrig und muss mindestens mit einem Bußgeld und einem Kostenersatz für den entstandenen Aufwand rechnen. Unter Umständen liegt sogar ein Straftatbestand vor.

Die Warnung der Stadt ist deshalb unmissverständlich: Wer Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt, handelt ordnungswidrig und muss mindestens mit einem Bußgeld und einem Kostenersatz für den entstandenen Aufwand rechnen. „Unter Umständen liegt sogar ein Straftatbestand vor, wenn es sich um gefährliche Abfälle handelt“, berichtet die Stadt. Das Beseitigen von illegal abgelagerten Abfällen verursache hohe Kosten, die den Abfallgebührenhaushalt belasten und von der Allgemeinheit und damit von allen Gebührenzahlern zu tragen seien. Dabei sei die Entsorgung von Abfällen an den Containerstandorten vollkommen unnötig. Neben den regelmäßigen und flächendeckenden Sammlungen für Rest- und Bioabfall, Papier, Verpackungen ist auch die Abgabe von Abfällen in haushaltsüblicher Menge am Kommunalen Wertstoffhof des BAV, Albert-Einstein-Straße 28 möglich: Grünabfälle und Elektrogroßgeräte (kostenlos), Sperrmüll (zehn Euro pro drei Kubikmeter) – April bis Oktober, Dienstag/Donnerstag, 13 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr, November bis März, Dienstag/Donnerstag, 11 bis 16 Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr. Außerdem besteht die Möglichkeit, Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und Kühlgeräte kostenpflichtig durch die von der Stadt beauftragte Entsorgungsfirma Revea auf Abruf am Grundstück abholen zu lassen. Hierfür müssen Bürger eine Abfuhrkarte kaufen, die es seit dem 13. Mai wieder im Rathaus gibt oder online unter www.wermelskirchen.de unter dem Suchbegriff „Bürgerservice“. Die Containerstandorte stehen ebenfalls auf der Homepage – neuerdings auch in einer digitalen Karte. Schadstoffhaltige Abfälle wie Lacke, Farben, Säuren, Laugen, Klebstoffe, Leuchtstoffröhren oder Ölradiatoren werden zehnmal im Jahr gebührenfrei gesammelt. Die nächste stationäre Sammlung findet am Samstag, 6. Juni, und die mobile Sammlung am Freitag, 17. Juli, statt.