Konjunkturumfrage im Rheinisch-Bergischen Kreis Die Gesamtlage hat sich „massiv verschlechtert“

Vor diesem Hintergrund seien die Forderungen der Gewerkschaften nach Gehaltserhöhungen absolut kontraproduktiv, betonte IHK-Vizepräsident Hendrik Pilatzki. „Die Unzufriedenheit in der Wirtschaft ist enorm groß“, unterstrich der Fachmann, der die Lage als „wirklich dramatisch“ bezeichnete und zugleich als „Weckruf“ an die Politik verstehen wollte. Pilatzki: „Die Unternehmer haben das Gefühl, die Politik schafft es aus eigenem Antrieb nicht mehr, die Probleme in diesem Land in den Griff zu kriegen.“ Insofern sei die Staatsführung dringend gefordert, sich darauf zu konzentrieren, „wie der Wohlstand in unserer Gesellschaft erhalten bleibt.“ Ansonsten habe er „relativ wenig Hoffnung, dass es sich hier nur um ein reinigendes Gewitter handelt, sondern dann sprechen wir von einer schweren Sturmflut.“