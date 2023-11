Unterstützung von „RocKID.one“ aus Wermelskirchen Auszubildende ausgezeichnet für Teilnahme an Digitalisierungsprojekt

Beide sind in der GGS Dhünntalschule in Dabringhausen im Einsatz gewesen. „Das war eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich fand das auch so gut, dass ich auch im nächsten Halbjahr weitermachen werde“, sagt der junge Mann, der wie seine Kollegin auch im zweiten Ausbildungsjahr als Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement ist. „Ja, wir werden weitermachen – und das sogar in der gleichen Klasse wie zuvor“, sagt Kezia Walter. Sie habe sich vor allem von „RocKID.one“ sehr gut betreut gefühlt. „Es gab auf jede Frage auch eine Antwort“, sagt die junge Frau. Auch für die Ausbildungsleiterin steht es außer Frage, sich weiter an dem Projekt zu beteiligen.