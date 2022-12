Wirtschaft in Wermelskirchen IHK-„Gesicht“ Eva Babatz geht in Ruhestand

In der Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln geht in diesen Tagen eine Ära zu Ende. Eva Babatz verabschiedet sich zum Ende des Jahres 2022 in den Ruhestand – nach 23 Jahren als Leiterin der Geschäftsstelle und insgesamt 33 Jahren Tätigkeit für die IHK. Ihre Nachfolge tritt Ellen Lindner an. „Die Diplom-Kauffrau war bislang in der Zentrale der IHK Köln tätig und hat sich dort als Expertin für Steuern und öffentliche Finanzen ausgezeichnet“, beschreibt der stellvertretende IHK-Pressesprecher Jörn Wenge.