Unternehmen im Bergischen : IHK: Corona-Pandemie spaltet die Wirtschaft

Rhein-Berg Konjunkturumfrage im Winter zeigt: Es gibt nicht nur Verlierer. Jeder dritte Betrieb ist pessimistisch. Aber: Eine Erholung auf breiter Front ist nicht in Sicht.

Von Ende November bis Anfang Januar konnten Unternehmen zu Lage und Erwartungen Auskunft geben. „Inzwischen hat sich die Situation wegen der Verzögerungen bei den Impfungen und Sorgen um Virus-Mutationen sogar noch weiter verschärft, würde man die Unternehmen heute fragen, wären die Erwartungen noch pessimistischer“, merkt Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln, an. „Bisher war unser Wirtschaftsstandort von einem stabilen Branchenmix geprägt, der uns beispielsweise bei der letzten Krise gut geholfen hat. Mittlerweile ist die Wirtschaft zweigeteilt: In Betriebe, die durch die Pandemie in Existenznot geraten sind, und in Wirtschaftszweige, denen die Krise fast gar nichts anhaben konnte.“ Eine Erholung auf breiter Front sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Kommen die angekündigten Hilfen nicht bald, werde die Situation noch dramatischer. „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir fordern weniger Bürokratiekosten, schnellere Genehmigungsverfahren und Erleichterungen, wo es nur geht.“