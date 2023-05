Bildung in Wermelskirchen Marie-Louise Lichtenberg ist von Lese-Untersuchung beunruhigt

Der hat als Dachverband der Kinder- und Jugendliteratur in einem Positionspapier neun Forderungen erarbeitet, mit denen der Trend der kontinuierlich absackenden Leseleistung aufgehalten werden soll. Neben der Benennung von Lösungs- und Handlungsansätzen ist das Positionspapier ein Appell an die Politik, den Weg zur Umsetzung der Maßnahmen vorzubereiten. Denn, so der AKJ: „Das Recht auf Bildung ist ein Kinderrecht.“ Um gesamtgesellschaftlich das Zementieren sozialer Ungleichheiten aufzuhalten und den Anspruch auf Bildung für alle zu stärken, müsse jetzt gehandelt werden.