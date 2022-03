Arbeitstreffen in Wermelskirchen : Ideen gefragt für lebendige Städtepartnerschaft

Klaus Flanhardt ist Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Im 48. Jahr des Bestehens braucht der Partnerschaftsverein Wermelskirchen-Loches Unterstützung. Denn der Verein ist überaltert. Am Mittwoch findet ein Arbeitstreffen statt, zudem Interessierte willkommen sind.

„Wir sind im Vorstand und im Verein überaltert. Wir brauchen junge Leute mit neuen Ideen, die die Städtepartnerschaft mit Loches auch über unser Jubiläum in zwei Jahren hinaus tragen.“ Das sagt Klaus Flanhardt, Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches. Darum hat der Vorstand für Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, interessierte Bürger zu einem Arbeitstreffen im Vorfeld der Jahreshauptversammlung am 29. April eingeladen. An dem Tag wird Klaus Flanhardt nicht mehr für eine Wiederwahl antreten. „Aber wir haben schon einen Kandidaten für meine Nachfolge.“

Am Mittwochabend soll darüber gesprochen werden, wie der Partnerschaftsverein diese Städtepartnerschaft in die Zukunft führt und mit neuen Ideen und Möglichkeiten weiter entwickelt. „Deshalb suchen wir Mitstreiter aus allen Bereichen der Stadt“, so Flanhardt. Wer am Mittwochabend mitwirken möchte, sollte sich anmelden unter staedtepartnerschaft@wermelskirchen.de. Interessierte, die heute Abend terminlich verhindert sind, sollten dem Verein auf dieser Mailadresse mitteilen, dass sie mitwirken möchten.

Der Partnerschaftsverein existiert inzwischen 48 Jahre, in zwei Jahren wird also ein großes Jubiläum gefeiert. Klaus Flanhardt ist mit seinen 80 Jahren inzwischen 16 Jahre im Vorstand tätig und hat zusammen mit Heidi Engels vieles angestoßen und begleitet. „Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr wieder nach Loches fahren. Der Bus ist bereits gebucht und schon voll.“

In den vergangenen Jahren hatte das Interesse des Lycées aus Loches an einem Schüleraustausch nachgelassen, berichtet Flanhardt. „Die jungen Leute wollten kein Deutsch mehr lernen.“ Das scheint sich nun geändert zu haben. „Es besteht wieder Interesse an einem Schüleraustausch.“ Darauf setzt er, denn gerade junge Leute einzubinden in diese Partnerschaft sei wichtig.