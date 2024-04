Kreisverwaltung in Rhein-Berg Ab sofort ist die Hygienebelehrung digital möglich

Beruflichen Umgang mit Lebensmitteln haben zum Beispiel Personen, die in Bäckereien, Metzgereien oder Küchen von Gaststätten, Imbissen oder in Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung wie Krankenhäusern, Heimen, Kindertagesstätten oder Schulen arbeiten sowie das dort tätige Reinigungspersonal. Die Hygienebelehrung informiert über Krankheiten, ihre Symptome und ihre Übertragungswege und soll dazu beitragen, dass die belehrte Person in der Lage ist, Infektionen zu erkennen und ihre Verbreitung zu verhindern. Die Belehrung ist nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtend und wird vom Gesundheitsamt bescheinigt.