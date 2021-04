Tierisches aus Wermelskirchen : Pietro und sein großer Überlebenswille

Wermelskirchen Corina Okrus und Pietro sind beste Freunde. Lange sah es so aus, als ob der Hund nicht mehr lange leben würde. Aber Corina Okrus kämpfte.

Als der Dackel-Mix im November 2017 zum ersten Mal bei der 55-Jährigen einzog, war das eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht. Pietro lebte bei einer alten, dementen Damen, die es oft zu gut mit ihm meinte. 13,2 Kilogramm brachte der Hunde auf die Waage. Fünf Kilogramm mehr, als der Tierarzt für gesund hielt. Er kläffte viel, freute sich nicht mehr über Leckerlis und bewegte sich wenig. „Aber er hat sich direkt in mein Herzchen geschlichen“, erzählt Corina Okrus. Als die alte Dame in eine Pflegeeinrichtung zog, entschied sich Corina Okrus, Pietro zu behalten. „Ich würde ihn nie wieder hergeben“, sagt sie heute. Sie kämpfte mit ihm um jedes Gramm, Pietro wog schließlich 8,2 Kilogramm und fühlte sich pudelwohl in seinem neuen Zuhause.

Im vergangenen Jahr baute der Achtjährige plötzlich sichtlich ab. „Mitten in der Corona-Krise wurde Pietro krank“, erzählt Corina Okrus. Er konnte kein Essen mehr bei sich behalten, nahm immer mehr ab. „Der Tierarzt diagnostizierte eine Futtermittelallergie“, erinnert sich sein Frauchen. Corina Okrus nahm ihr Erspartes zusammen, um dem Tier die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Während der Ultraschalluntersuchung in der Tierklinik fanden die Ärzte eine Kugel in der Brust aus seiner Kindheit in Slowenien, er verknackste sich ein Beinchen und sein Körper wollte einfach nicht mehr lernen, das Futter zu verarbeiten. „Irgendwann fand ich eine Ernährungsberaterin für Vierbeiner“, sagt Corina Okrus. Dr. Julia Fritz hatte sich von München aus einen Namen gemacht, weil sie Tieren mit besonderen Ernährungsprogrammen geholfen hatte. Corina Okrus bekam einen Termin für den 9. Dezember. „Unser Tierarzt sagte damals: Da lebt der Hund längst nicht mehr“, erinnert sich Corina Okrus. Nach einem tränenreichen Tag entschied die 55-Jährige: „Ich gebe nicht auf.“ Pietro selbst habe so viele Lebenswillen gezeigt, dass sie gar nicht erst daran denken wollte, ihn einschläfern zu lassen – trotz des immer weiter sinkenden Gewichts des Hundes. „Aber er war so gut drauf, so fröhlich, trotz der Krankheit“, sagt Corina Okrus.