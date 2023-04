Große Resonanz Hunderte auf und an der Strecke beim Stadtlauf in Wermelskirchen

Mali und Marilena beziehen Aufstellung. Es ist kurz vor eins am Samstagmittag und hinter der Startlinie wächst die Aufregung. Die beiden Schwanenschülerinnen haben bereits ihre gelben T-Shirts übergezogen und die Startnummern angeheftet. „Das ist mega spannend“, sagt Marilena. Und dann erzählen die Mädels, wie sie in der Pause auf dem Schulhof trainiert haben. „Und wir sind auch auf dem Sportplatz gelaufen“, ergänzt die siebenjährige Jana. Aber da seien natürlich nicht so viele Menschen gewesen, sagen die Mädchen dann und blicken sich auf der Telegrafenstraße um. Inzwischen stellt ihr Lehrer Denis Milz die Kinder hintereinander auf. „Bei der ganzen Aufregung versuchen wir die Ruhe zu behalten“, sagt er und nimmt dann schnell wieder seine Liste in den Blick.