Telegrafenstraße in Wermelskirchen Ein „prominent“ platzierter Haufen – eine Unverschämtheit

(sng) Unfassbar, was es da neulich an der Telegrafenstraße vor der Filiale der Commerzbank zu „entdecken“ gab. Hundebesitzer wissen, dass manchmal die Verrichtung der Notdurft des geliebten Vierbeiners nicht länger warten kann – dann passiert das „Unglück“ mitten in der Innenstadt statt im besser geeigneten Wald oder Park.