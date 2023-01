Neuste Zahl der Stadt Hunde-Zahl in Wermelskirchen zuletzt nicht mehr gestiegen

Kein weiterer Anstieg der Anzahl von Hunden in Wermelskirchen. Hatte es in der Zeit der Corona-Lockdowns auch in Wermelskirchen noch einen deutlicher Erhöhung der Hunde-Zahl gegeben, setzt sich diese Entwicklung im Jahr 2022 nicht fort. Das zeigen jüngste Zahlen, die die Stadt Wermelskirchen auf Anfrage unserer Redaktion vorlegt.