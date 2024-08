Wermelskirchener Wild-Experte alarmiert „Rehe werden von Hunden bei lebendigem Leib auseinandergerissen“

Auch wenn die Besitzer den Riss oft nicht selbst meldeten, können Experten wie Hoerup anhand der Fotos der toten Rehe erkennen, dass der Täter ein Hund gewesen sein muss. Füchse und Wölfe könne man direkt ausschließen: „Füchse sind zwar mit Hunden verwandte Raubtiere, haben aber gegen Rehe keine Chance.“ Abgesehen davon, dass es kaum Wölfe in der Region gebe, könne man anhand der Fotos außerdem klar eine Hundejagd-Taktik erkennen: „Hunde packen die Rehe meist von hinten an den Keulen und zerreißen die dann.“ Wölfe dagegen töten ihre Beute schnell durch gezielte Bisse in die Kehle. „Außerdem würde ein Wolf das Reh nicht am Waldrand liegen lassen. Denn er will ja Futter haben.“