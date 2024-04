Gartensaison in Wermelskirchen Jeden Donnerstag gibt’s Gemüsekisten frisch vom Feld

Hiltrud Franzen-Bunse sät gerade Stielmus und Salate. Sie arbeitet in ihrem eigenen Takt und reckt hin und wieder zufrieden den Kopf Richtung Sonne. „Diese Arbeit tut mir in der Seele gut“, sagt sie. Deswegen ist sie an ihrem freien Tag nicht einfach länger im Bett liegen geblieben, sondern hat sich einer kleinen Fahrgemeinschaft angeschlossen und ist zum Feld im Bergischen gefahren. „Ich arbeite gerne in der Erde und bin begeistert von der Permakultur“, erzählt sie und deutet auf die Beete zwischen Altenberg und Dabringhausen. In der fünften Saison bewirtschaften Marius Frey und Lukas Worth mit ihrer „Humuswerkstatt“ die Fläche im kleinen Bremen. Neben Ehrenamtlichen wie Hiltrud Franzen-Bunse arbeiten an diesem sonnigen Vormittag auch Praktikanten und zwei Auszubildende mit. In den Beeten und in den Gewächshäusern wird gesät, gepflanzt, umgetopft und gelegentlich auch geerntet.