Ausschuss stellt dem Antrag ein schlechtes Zeugnis aus : Ausschuss lehnt Idee der AfD zur Hundesteuer ab

Wermelskirchen Antrag fordert Hundesteuer-Senkung unter Voraussetzungen und gleichzeitig die Erhöhung von Strafen rund um die Vierbeiner. Eine deutliche Mehrheit des Haupt- und Finanzausschusses lehnt das Papier ab.

Darin hatte die AfD gefordert, die Hundesteuer um 40 Prozent für diejenigen Tiere zu senken, die „nachweislich aus einer deutschen Zucht oder einem deutschen Tierheim stammen“ oder die „nachweislich haftpflichtversichert sind“. Dazu sah der AfD-Antrag eine Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder um mindestens 50 Prozent für das Nichteinhalten der Leinenpflicht oder das Nichtbeseitigen von Verunreinigungen durch mitgeführte Tiere vor. Dieses Vorgehen hätte eine Steuerungswirkung zum Wohle der Tiere, begründete der AfD-Fraktionsvorsitzende Karl Springer auf der jüngsten HuF-Sitzung. Bei dessen einen Ja-Stimme für den Antrag blieb es, die übrigen HuF-Mitglieder votierten dagegen. „Ich ärgere mich, dass es in diesem Jahr keinen Karneval geben kann, denn diesen Vorschlag würde ich gerne in eine Büttenrede einbauen“, kommentierte Oliver Platt (Bürgerforum), der Mitglied der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß St. Michael ist. Die SPD-Fraktion sparte sich einen Redebeitrag zu dem AfD-Antrag und hielt sich damit an ihre Ankündigung (wir berichteten), sich nicht an Diskussionen über von der AfD eingebrachte Themen zu beteiligen.