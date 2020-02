Verärgerte Mitarbeiter aus Ettlingen reisen nach Hückeswagen : Am Donnerstag Demonstration vor Klingelnberg-Tor

Hückeswagen Beschäftigte aus Ettlingen protestieren gegen eine Verlagerung der Stirnrad-Produktion ins Bergische.

Um ihre Arbeitsplätze in ihrer badischen Heimat zu retten, nehmen sie eine große Strecke auf sich: Heute, Donnerstag, 6 Uhr, werden 80 bis 100 Beschäftigte des Klingelnberg-Werks in Ettlingen, einer Kreisstadt am Rande des Schwarzwalds in direkter Nachbarschaft zu Karlsruhe, die gut 340 Kilometer bis nach Hückeswagen fahren, um hier ab etwa 11 Uhr für eine Stunde vor dem Haupttor des Stammwerks (foto: Stephan Büllesbach) zu demonstrieren. Sie wehren sich dabei gegen die drohende Verlagerung der Produktion und Entwicklung der Stirnäder – große Zahnräder, die etwa in Windkraftanlagen oder Bohrtürmen eingebaut werden – von Ettlingen nach Hückeswagen. Bis zu 160 Stellen könnten in dem badischen Werk davon betroffen sein, befürchtet Martin Obst, der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Karlsruhe. Im November hatte die Unternehmensleitung den Gesamtbetriebsrat über diese Planspiele informiert.