Hückeswagen in der Corona-Krise : Konzert zum Abschluss des Balkonsingens

Am Donnerstag vor Pfingsten gab es am Johannesstift das letzte Konzert. Etwa 30 Sängerinnen und Sänger waren nun noch einmal zusammengekommen, um einen würdigen Abschluss unter das abendliche Singen zu setzen.

Zehn Wochen lang wurde in Hückeswagen jeden Abend um 19 Uhr gesungen – an ganz unterschiedlichen Orten über die Schloss-Stadt verteilt. Jetzt wurde kurz vor Pfingsten die Aktion mit einem Abschlusskonzert vor dem Johannesstift beendet.

Die Initiative dazu kam von der Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, Inga Kuhnert. „Genau genommen hat die Evangelische Kirche in Deutschland dazu aufgerufen, jeden Abend das Lied ‚Der Mond ist aufgegangen‘ zu singen – egal, wo man sich gerade befand“, sagt Inga Kuhnert. Sie habe diese Idee sehr gut gefunden und so nach Rücksprache mit dem Presbyterium einen E-Mail-Aufruf gestartet, doch daran teilzunehmen. „Da kam direkt viel Resonanz, es wurden immer mehr Teilnehmer“, sagt die Kantorin. Um das abendliche Singen abwechslungsreich zu halten, habe sie immer wieder neue Lieder vorgeschlagen und im stetig wachsenden E-Mail-Verteiler die Texte und Noten verschickt.

Die Antworten, die Inga Kuhnert bekommen hat, hätten sie teils erfreut und teils berührt. „Ich glaube, dass die Aktion für viele Menschen ein wichtiger Ankerpunkt im Tagesablauf war. Gerade in der unsicheren ersten Zeit der Pandemie, als man nicht wusste, was auf uns zukommt“, sagt die Kantorin. So habe sie etwa die Mail einer Frau gelesen, dass sie sich am gemeinschaftlichen Singen richtiggehend festgehalten habe. „Es war der einzige Moment des Tages, so hat sie geschrieben, an dem sie zumindest gedanklich aus dem Haus konnte“, sagt Inga Kuhnert. Sie habe sich bemüht, alle Zuschriften und Reaktionen zu beantworten. „Der Verteiler war zum Schluss hin im niedrigen dreistelligen Bereich. Es sind jeden Tag eine Menge Mails hereingekommen“, sagt die Kantorin.