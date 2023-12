Ende einer Ära Wermelskirchener Hotel „Zur Eich“ stellt den Betrieb ein

Wermelskirchen · Das Traditionsgasthaus der Familie Jörgens beendet die Ära des Unternehmens. Am „Filet-“Standort in der Wermelskirchener Innenstadt entstehen Wohnungen. Was geplant ist und was aus der „längsten Theke“ der Herbst-Kirmes wird.

01.12.2023 , 14:55 Uhr

Ein Besuch Hotel „Zur Eich“ 8 Bilder Foto: Jürgen Moll