Hospizverein Wermelskirchen Pantomime über das Leben und den Tod

Angefangen habe alles, so Gilsbach, als ihn 1998 die Hospizbewegung Warendorf darum bat, in künstlerischer Weise einen Beitrag zu einer hospizlichen Themenwoche anlässlich ihrer Gründungsfeier zu leisten. Diesen Auftrag habe er gerne angenommen, weil ihn nicht zuletzt der Umgang mit Patienten in der Figur des Clinic-Clowns „Prof. Spaghetti“ gelehrt habe, was es heißt, mitten im Leben der Auseinandersetzung mit dem Tod zu begegnen. „Durch diese Arbeit begegne ich der Heiterkeit, dem Lachen und der Freude in den Gesichtern der Patienten. Allerdings auch der Krankheit, dem Leid und dem Tod. Die ersten Erfahrungen mit der Begegnung des Todes im Krankenhaus haben mich tief berührt und bewogen, dieses Thema pantomimisch zu bearbeiten und umzusetzen“, sagt Gilsbach.