Kultur in Wermelskirchen Wortloser Dialog mit dem Tod

„Das Leben angesichts des Todes kann sehr lustig sein“, sagt die neue stellvertretende Vereinsvorsitzende Sabine Salamon. Diese Perspektive trage zur Enttabuisierung des Themas „Tod“ bei – und genau deswegen passt sie so gut zur Arbeit der Ehrenamtlichen im Hospizverein. So still die Pantomime über Tod und Leben auch ist, so sehr lädt sie doch zum Gespräch ein. Fürs erste hat aber Christoph Gilsbach das Wort – oder eben auch nicht. Er erzählt eine Geschichte und nutzt dafür ausschließlich Gestik und Mimik. Das gelingt ihm zuweilen so gut, dass im Publikum leises Kichern laut wird, wenn er sich vor dem imaginären Spiegel immer wieder schwungvoll mit der Bürste durchs Haar geht oder er kraftvoll Äpfel vom Baum pflückt, um dann herzhaft hineinzubeißen. Gelegentlich muss der Betrachter dabei auch raten. Gilsbach macht sich mit den Besuchern auf die Reise durch das Leben. Meistens mit einem Augenzwinkern, später aber immer mehr mit einer leisen Schwere.