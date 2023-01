Holocaust-Gedenktag in Wermelskirchen Das Konzept lautet „Erinnern bedeutet aufklären“

Auf die Frage einer Wermelskirchener Schülerin, weshalb er sein Schicksal und Leben immer wieder vor Jugendlichen erzählt, sagte er anlässlich der Exkursion Wermelskirchener Schüler der damaligen Hauptschule Wermelskirchen nach Auschwitz: „Ich tue es, damit es nie in Vergessenheit gerät. Eine Tante wurde im KZ Ravensbrück ermordet – ein Onkel im KZ Dachau. Ihr seid Missionare, Ihr wisst jetzt, wie es war. Gebt dies weiter! Damit sich dieses grauenhafte Geschehen nie wiederholt!“ Das hat die Wermelskirchenerin Marie-Louise Lichtenberg, die einst als Lehrerin mit den Schülern in Ausschwitz unterwegs war, als Auftrag für sich verstanden: Dieser Auftrag treibt sie bis heute um. Der 27. Januar ist seit 2005 weltweit Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag wird in Deutschland seit 1996 der zahllosen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Der Tag erinnert an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee (1945).