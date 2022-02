Neuer B-Plan soll 99 Wohneinheiten in Dabringhausen schaffen : Höferhofer Feld wird Wohngebiet

Neuer B-Plan soll 99 Wohneinheiten in Dabringhausen schaffen

Dabringhausen Einstimmig empfiehlt der Fachausschuss den neuen Bebauungsplan dem Rat. Sozialer und bezahlbarer Wohnraum sollen ihren Niederschlag finden, was im städtebaulichen Leistungsvertrag fixiert wird.

Nach der Ausweisung des Neubauwohngebiets Vorderhufe/Hoffnung ist nicht Schluss – Wermelskirchen soll wachsen, lautet das Ziel von Verwaltung und Politik. Auch Dabringhausen wird größer: Dort entsteht nicht nur die geplante Bebauung des Areals rund um den ehemaligen Fußballplatz am Meisenweg, sondern nimmt die Bebauung des Höferhofer Felds entlang der K11 in Richtung Plettenburg/Käfringhausen konkrete Formen an. Den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Am Höferhofer Feld“ empfahl der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr dem Rat einstimmig zur Verabschiedung.